Pjaca ai saluti: prestito con diritto di riscatto al Cagliari

TORINO- La stima da parte di Maurizio Sarri verso di lui non è bastata a Marko Pjaca per guadagnarsi la conferma in bianconero. Il croato, tornato a calcare il terreno di gioco nel match di coppa Italia contro l’Udinese, è ormai ad un passo dall’addio alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza dei campioni d’Italia starebbe lavorando senza sosta per il suo passaggio al Cagliari, pronto a rilevarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni.