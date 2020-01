Pjaca, a metà settimana le visite mediche con il Cagliari

TORINO- Ultima settimana disponibile per il mercato invernale, in cui la Juventus dovrebbe completare la cessione di Marko Pjaca al Cagliari. L’attaccante croato, tornato in campo in coppa Italia contro l’Udinese, è pronto ad iniziare una nuova avventura in rossoblù, in cui dovrebbe approdare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l’ex Dinamo Zagabria deve prima risolvere alcuni dettagli con il club bianconero, prima di svolgere le visite mediche con i sardi tra mercoledì e giovedì.