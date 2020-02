TORINO- Presente in tribuna in occasione della sconfitta della Fiorentina con l’Atalanta, l’ex centrocampista viola David Pizarro è stato intervistato ai microfoni di Firenzeviola.it. Tra i vari argomenti affrontati, le polemiche scatenatesi dopo il match con la Juve: “Non mi stupiscono gli episodi, mi è sempre accaduto ogni volta che andavo a Torino. Il presidente Commisso deve imparare quello di cui sta parlando e deve capire cosa significhi la Juventus qui in Italia”.