TORINO – Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un post sul suo account Twitter, dove ha analizzato tutti i numeri dei migliori marcatori della storia bianconera.

“Con 65 gol in 89 partite, media-gol 0.73, CR7 ha il miglior rapporto gol fatti / partite giocate nella storia della Juventus.PDybala, 95gol in 229 partite, media-gol 0.42, è dietro GHiguain, 66gol in 149 partite, media-gol 0.44 (fonte Transfertmarkt)”.