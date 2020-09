Pirlo: “Soddisfatto di quanto visto oggi, bene i nuovi acquisti. Lavoriamo per farci trovare pronti per la Samp”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Andrea Pirlo ha commentato la situazione in casa Juve dopo il successo sul Novara: “Oggi è stato un buon allenamento. Ci siamo allenati di nuovo insieme per la prima volta giovedì e i ragazzi avevano bisogno di provare qualcosa in vista del campionato. La squadra dovrà essere pronta per la Sampdoria, ci prepareremo al meglio nel corso di questa settimana. C’è da lavorare tanto, ma oggi si è visto già qualcosa. Deve entrare in testa ai giocatori, ma oggi sono soddisfatto. Nuovi acquisti? Hanno fatto una buona gara. Sono apparsi già pimpanti e in forma, nonostante fosse la prima volta con nuovi compagni e magari anche in nuove posizioni. Ronaldo? L’ho visto bene, è entusiasta di giocare qui. Si vede che sta già bene, i due gol in Nazionale hanno aiutato ad alzargli l’umore”.