Pirlo: “Mi aspetto una partita difficile. Per la punta non abbiamo fretta, ma difficilmente Suarez sarà l’attaccante della Juventus”

TORINO – Andrea Pirlo ha presentato il match contro la Sampdoria nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Di seguito riportiamo le domande dei giornalisti.

SULLA PARTITA – “Io sto bene ed è importante che stiano bene i ragazzi domani. Ho abbastanza giocatori a disposizione per disputare la gara di domani per Dybala e de Ligt lo sapevamo già all’inizio che erano infortunati”.

SUL MODULO – “Con il Novara abbiamo provato qualcosa, purtroppo ieri ci è venuto a mancare Alex Sandro ma domani abbiamo tutto il giorno per decidere gli 11”.

SUL CENTRAVANTI – “Lo stiamo aspettando tutti, ci sono problemi per qualsiasi squadra nel prendere i giocatori ma non abbiamo fretta”.

SU KHEDIRA – “Higuain ci aveva comunicato di andare via ma avete scritto che siamo stati noi a cacciarlo. Khedira sta recuperando da un infortunio e non è ancora a disposizione della squadra, quando lo sarà vedremo”

SUI PROBLEMI – “C’è stata poca possibilità di stare insieme, ma lo è stato sia per noi che per le altre squadre. Ci ha fatto comodo che alcuni giocatori siano andati in nazionale e soni tornati ben allenati”.

SUI DUBBI E CERTEZZE – “Dubbi non ne ho. Ho tante certezze come quella che sono nella Juventus ed alleno una squadra forte”.

SUI NUOVI ARRIVI – “Sono tutti a disposizione. Kulusevski e Pellegrini conoscono già il campionato mentre Arthur viene dalla Liga e quindi forse ci vuole un po’ più di tempo, non diamo giudizi affrettati”.

SU COSA CI SARA’ DI DIVERSO – “Io sono qua non per far vedere diversità rispetto all’anno passato. Io ho le mie idee, voglio un calcio aggressivo e vedere la padronanza del gioco”.

SUI COMMENTI A PIRLO – “I commenti non mi hanno cambiato. Mi fa piacere alcuni colleghi che parlano bene di me, altri che sono dubbiosi ma è normale, l’importante è avere le cose chiare”.

SULLA SAMP – “Mi aspetto una partita difficile, Ranieri è molto bravo e lo ha dimostrato. Loro verranno a Torino con due linee molto strette e dobbiamo essere bravi a contrastare le loro ripartenze”.

SU COSA VORREI VEDERE DOMANI – “Atteggiamento positivo e padronanza ma anche la ricerca della palla in fase di aggressione. Negli ultimi giorni qualcosa è entrato in testa e lo stiamo facendo abbastanza bene”.

SU SUAREZ – “Guardando quello che è successo i tempi per il passaporto sono lunghi ed è difficile che possa essere l’attaccante della Juventus”.

SU DOUGLAS COSTA – “In questo mese stiamo cercando di riportarlo nella migliore condizione e quando sarà al top ci aiuterà sicuramente”.

SUL 4-3-3 – “Io non ho mai parlato di 4-3-3, ho sempre detto che in base ai giocatori poi il modulo viene di conseguenza. Ora si può giocare anche senza centravanti per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori”.

SUL RAPPORTO CON BUFFON, CHIELLINI E BONUCCI – “Sta andando tutto bene e mi chiamano mister anche per rispetto degli altri compagni”.

SU UN EVENTUALE DISCORSO PRIMA DEL MATCH – “Non mi sono preparato ancora nulla c’è ancora tempo. Non devo scuotere nessuno, si parte da zero e vogliamo avere la voglia e la ferocia di raggiungere gli obiettivi prefissati. Si parte come tutti gli altri e dobbiamo partire bene.

SU KULUSEVSKI – “Può giocare in qualsiasi posizione perché è così intelligente che si sa trovare la posizione da solo in mezzo al campo. Può giocare anche da esterno ma è una seconda punta o un trequartista”.

SU CHI PUO’ PARTIRE PUNTA CENTRALE – “Ci saranno delle rotazioni per riuscire ad arrivare con più gente possibile in area avversaria”.