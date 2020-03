Pinsoglio ai tifosi: “Lo Stadium senza di voi non sarà lo stesso”

TORINO – Domenica sera, dopo i rinvii e le tante polemiche, andrà finalmente in scena Juventus-Inter. Ma si tratterà di un derby d’Italia senza precedenti, visto che si giocherà a porte chiuse. Ai tifosi bianconeri, che non potranno assistere alla partita dal vivo, ha voluto mandare un messaggio Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero, tramite il suo account Twitter, ha scritto: “Lo stadium senza di voi non sarà lo stesso, ma vi renderemo onore”.

