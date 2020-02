Petit: “Ronaldo è un mostro, Messi mentalmente non è una macchina come lui”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Paddy Power, l’ex nazionale francese Emmanuel Petit ha detto la sua sull’eterno confronto tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Messi non è come il portoghese, mentalmente non è una macchina come lui. Ronaldo è un mostro, a 32 anni Messi ha solo un paio di stagioni per cercare di giocare al suo stesso livello. Ma sono sicuro che anche lui sappia che la fine non è lontana. Anche giocando insieme ai grandi giocatori del Barcellona non avrà mai lo stesso ritmo o la stessa capacità di dribbling”.