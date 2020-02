Pessina: “Vittoria indimeticabile quella contro la Juve”

TORINO- Matteo Pessina, punto di forza del centrocampo dell’Hellas Verona, è entrato nel mirino della Juventus, pronta a trattare in estate con l’Atalanta (proprietaria attuale del suo cartellino). Il giocatore, però, si gode ancora il momento attuale del club scaligero, che lo ha portato tra le altre cose a battere proprio il club bianconero in campionato. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il classe ’97 ha ricordato ancora una volta quel successo: “Una vittoria indimenticabile contro la Juve. E poi, battere uno dei giocatori più influenti al mondo come Ronaldo, non ha prezzo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<