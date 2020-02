Pessina, nuova sfida tra Juventus e Inter

TORINO- Tra i protagonisti dell’ottima stagione dell’Hellas Verona, capace di battere la Juventus per 2-1, c’è anche Matteo Pessina, centrocampista classe 1997. Il ragazzo, di proprietà dell’Atalanta, ha attirato l’interesse proprio del club bianconero con le sue prestazioni. I contatti sono stati già avviati ed è possibile un’offerta dai 20 milioni in estate, Inter permettendo. Anche in questo caso, come per molti altri nomi, i due club sono infatti pronti a darsi battaglia.

