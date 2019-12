Perin, ritorno al Genoa ad un passo

TORINO- Il mercato non ha ufficialmente ancora riaperto i battenti, ma i club di serie A stanno già lavorando per migliorare la rosa. Molto attiva è anche la Juventus, specialmente per quanto riguarda i nomi in uscita. Tra questi c’è anche quello di Mattia Perin che, con il ritorno a Torino di Buffon, è passato all’ultimo posto nelle gerarchie per la porta bianconera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai ad un passo il suo ritorno in prestito al Genoa, squadra da cui venne prelevato nell’estate del 2018. L’estremo difensore potrebbe essere presente al campo d’allenamento rossoblù già nella giornata di domenica.