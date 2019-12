Perin, matrimonio con la sua Giorgia prima di quello con il Genoa

TORINO- È ormai vicina la cessione di Mattia Perin, che attende di tornare ad indossare la maglia del Genoa. Prima di celebrare il nuovo matrimonio con il grifone, però, il portiere ha portato all’altare la sua Giorgia. L’estremo difensore di Latina e la ragazza erano fidanzati da sei anni, in cui hanno dato alla luce anche la piccola Vittoria. Nozze celebrate in gran segreto a Padova, con pochi amici intimi presenti. Tra questi, come si può vedere dal profilo Instagram di Perin, Leonardo Bonucci e Leonardo Pavoletti: