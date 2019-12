Perin festeggia il suo matrimonio: “Un giorno stupendo, grazie a tutti i presenti”

TORINO- Giorni importanti per Mattia Perin, destinato a fare ritorno in prestito al Genoa. Prima di firmare per il club rossoblù, però, l’estremo difensore di Latina è convolato a nozze con la compagna Giorgia, che in questi sei anni di fidanzamento ha dato alla luce anche la piccola Vittoria. Perin stesso, in queste ore, ha voluto ringraziare i partecipanti al ringraziamento, tra cui Leonardo Bonucci e Leonardo Pavoletti: “Un giorno stupendo. Grazie a chi ha saputo rendere incredibilmente magico questo giorno per noi speciale. Grazie a tutti i presenti avete reso ancora più pazzesco il nostro matrimonio”: