Percassi: “Kulusevski è un calciatore fantastico, di fronte a certe cifre valuteremmo il suo futuro”

TORINO- Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del futuro di Dejan Kulusevski, talento svedese finito nel mirino di Juventus e Inter: “Siamo fortunati ad avere un calciatore che è esploso sulla scena. Dejan è un ragazzo fantastico e in futuro diventerà un ottimo calciatore. Cessione? Non lo daremo via per 30 milioni, ma di fronte a determinate cifre valuteremmo il suo futuro come sempre fatto, investendo poi il denaro in altri calciatori. Questo è un modello che continueremo a perseguire anche in futuro”.