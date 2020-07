TORINO- Non solo Juventus per Luka Jovic, talento classe 1997 del Real Madrid. Il giocatore infatti, piace a molti club, soprattutto in Italia: su di lui ci sarebbero Milan, Inter e Juventus. Ma nelle ultime ore, anche il Monaco si sarebbe interessato al giocatore, dato in partenza dal Real Madrid.

