Pepe: “A Sarri serve tempo per trovare l’equilibrio giusto”

TORINO- L’ex calciatore della Juventus Simone Pepe, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha analizzato la situazione del club bianconero: “Sarri sta pian piano capendo cosa significa essere alla Juve. Ha solo bisogno di altro tempo. Conte conosceva bene l’ambiente, Allegri arrivava dal Milan, mentre per lui è la prima volta alla guida di un club in cui svolgere il ruolo di inseguitore e non di inseguito. Ci sono problemi nella gestione dei campioni, ma serve tempo per trovare l’equilibrio. Comunque sono molto fiducioso”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<