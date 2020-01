Pellegrini, si tratta il rinnovo con la Roma

TORINO- Uno dei papabili acquisti per il centrocampo juventino per la prossima estate sta per essere depennato dalla lista. Lorenzo Pellegrini, infatti, starebbe trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Il numero 7 giallorosso, da tempo nel mirino del ds bianconero Fabio Paratici, vorrebbe proseguire nella sua esperienza nella capitale, prediligendo il prolungamento con il suo attuale club. Uno scenario che escluderebbe l’esistenza di una clausola rescissoria, presente invece ora e pari a 30 milioni di euro.