Pellegrini, si lavora al ritorno a casa

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è al lavoro per aggiungere un nuovo terzino sinistro al proprio reparto arretrato, vista la presenza attualmente del solo Alex Sandro in quel ruolo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero starebbe pensando di trattenere in rosa Luca Pellegrini, che al termine della stagione rientrerà dal prestito al Cagliari. L’ex Roma sta convincendo tutti durante la sua esperienza in Sardegna e ci sono buone probabilità che stavolta venga confermato.

