Pellegrini, la Roma lavora per eliminare la clausola

TORINO- Autore di una splendida prestazione contro la Fiorentina, Lorenzo Pellegrini ha attirato nuovamente gli interessi dei top club europei. Il numero 7 romanista, autore di un gol e un assist nell’ultimo incontro, piace da molto tempo alla Juventus, che sta valutando se avanzare un’offerta da 30 milioni di euro per portarlo a Torino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, il club capitolino non ha alcuna intenzione di privarsi del classe ’96. Per questo, la dirigenza avrebbe avviato i contatti con l’entourage del ragazzo per parlare di rinnovo, con conseguente eliminazione della clausola rescissoria.