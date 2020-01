Pellegrini: “Coppa Italia, a Torino giocheremo per vincere”

TORINO – La sfida tra Juventus e Roma dell’Olimpico, vinta in maniera abbastanza sofferta dai bianconeri, si riproporrà tra pochi giorni in Coppa Italia. Mercoledì 22 sarà di nuovo Juve-Roma, e a parlarne è stato Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso, a Roma TV: “Le critiche dopo la Juve? Le prendo sempre positivamente perché vuol dire che tutti si aspettano tanto da me e questo mi piace. Io sono assolutamente autocritico verso me stesso. La vittoria di ieri è stata una reazione che volevo tanto e per cui ho lavorato molto in settimana. Sono contento che la squadra abbia vinto, per noi è importante vincere e fare bene”.

Sul match di Coppa Italia: “Giocheremo anche a Torino per vincere la partita. Loro sono una grande squadra, ma noi aumenteremo la nostra voglia di crescere. Quando sei con un gruppo di amici non ti poni limiti. Abbiamo voglia di vincere”