TORINO- A decidere il match tra l’Hellas Verona e la Juventus è stato alla fine Giampaolo Pazzini, arrivato a quota sette marcature in carriera contro i bianconeri. Il 36enne centravanti, in gol nel finale, ha messo a segno il suo 23esimo rigore in carriera in campionato su 24 totali battuti (percentuale del 95,8%). L’ex Fiorentina e Sampdoria meglio anche di Cristiano Ronaldo (12 segnati su 13, percentuale del 92,3%) e Zlatan Ibrahimovic (23 su 25, 92%).