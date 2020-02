Paulo Sousa: “Ronaldo riporterà la Champions a Torino, troppe critiche a Sarri. Scudetto? Juve ancora avanti”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha parlato della situazione in casa Juventus: “A Torino i bianconeri faranno una gara diversa con il Lione. Con Ronaldo puzzle completo: riporterà la Champions. Ha un’influenza incredibile sui compagni e, a 35 anni, ancora una gran voglia di migliorarsi ulteriormente. Il suo innesto aumenta le possibilità di successo. Sarri? Troppe critiche, gli serve ancora tempo. Difficile far passare i suoi concetti, ma farà vedere di essere un gran allenatore anche alla Juve. Scudetto? Juve ancora avanti alla concorrenza, ma Lazio e Inter lotteranno fino all’ultimo”.

