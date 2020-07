Parolo suona la carica in vista della Juventus

TORINO- Dopo il pareggio contro l’Udinese, Marco Parolo, centrocampista della Lazio, suona la carica ai suoi, in vista della sfida di lunedì sera contro la Juventus di Maurizio Sarri. Queste le parole del centrocampista laziale, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove siamo stati padroni del campo soffrendo qualche loro ripartenza. Ci sono stati lati positivi da cui ripartire. Con il passare dei minuti ci siamo allungati, facendo il loro gioco, ma siamo stati bravi a soffrire. L’importante era muovere la classifica per la zona Champions League, il nostro obiettivo principale. Stiamo ritrovando un po’ di fiducia, dopo le folli critiche ricevute nell’ultima settimana. Adesso lunedì avremo la Juventus, cercheremo di batterli ancora una volta, potrebbe darci la carica giusta per finire in meglio il campionato”.

