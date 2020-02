Parlour: “Lo scambio tra Pogba e Ramsey potrebbe essere un’ottima operazione”

TORINO- Ray Parlour, ex bandiera dell’Arsenal, ha parlato del futuro di Paul Pogba e Aaron Ramsey ai microfoni di TalkSport: “Credo che Pogba se ne andrà e lo United dovrà trovare un rimpazzo maggiormente affamato e che tenga allo United. Sappiamo che il francese è un giocatore di talento, ma in Premier non lo ha mai dimostrato, quindi va lasciato andare. Ramsey? Si dice che la Juve sia disposta a lasciarlo partire. Parliamo di un grande giocatore che potrebbe fare comodo allo United e, da un eventuale scambio, guadagnerebbero entrambe le squadre. Il gallese ha ancora tanti anni di carriera davanti e sarebbe un’ottima idea inserirlo come contropartita per il ritorno di Pogba, così da abbassare il prezzo”.

