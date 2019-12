Paredes, trattativa in stand-by

TORINO- Il mercato è ormai alle porte e la Juventus è al lavoro per rinforzare la propria rosa. Obiettivo primario è quello di portare in rosa un nuovo centrocampista, che possa sopperire all’assenza di Khedira per infortunio e alla probabile partenza di Emre Can. Il nome che circola con più insistenza negli ultimi giorni è quello di Leandro Paredes, per cui sarebbe in piedi una trattativa di scambio proprio con il tedesco ex Liverpool. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, non ci sarebbero accelerate riguardo l’argentino, con il suo approdo sotto la Mole in stand-by.