Paredes, si inserisce anche il Napoli

TORINO- Per il mercato di gennaio, vista la probabile cessione di Emre Can, la Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Negli ultimi giorni, il nome maggiormente accostato al club bianconero è quello di Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Roma ed Empoli. L’argentino è ormai fuori dai piani del Psg, che potrebbe intavolare una trattativa per lo scambio proprio con il centrocampista tedesco. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, però, ci sarebbe il Napoli a complicare i piani dei campioni d’Italia. Anche gli azzurri sono infatti sulle tracce di Paredes.