Paredes rompe con il Psg, cessione più vicina

TORINO- Secondo quanto riportato da The Team, Leandro Paredes e il Psg a fine stagione potrebbero dirsi seriamente addio. Il centrocampista argentino, infatti, avrebbe minato i propri rapporti con il tecnico Tuchel, con cui avrebbe avuto una lunga discussione in seguito alla partita con l’Amiens. Da qui, poi, l’esclusione per la gara con il Borussia in Champions League. La Juventus segue con attenzione la situazione, anche se l’ex Roma non rappresenta più una priorità.

