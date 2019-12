Paredes, il Psg vuole De Sciglio nell’affare

TORINO- Il calciomercato invernale è ormai alle porte e la Juventus lavora senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri. L’obiettivo primario in casa bianconera è quello di investire nell’acquisto di un nuovo centrocampista, che possa prendere il posto dell’uscente Emre Can. Il primo nome sulla lista è quello dell’ex romanista Paredes, che potrebbe far ritorno in Italia proprio grazie ad uno scambio con il tedesco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Psg starebbe frenando sulla chiusura di questo possibile affare. Il club parigino, infatti, preferirebbe l’inserimento nell’affare di Mattia De Sciglio, grande obiettivo del ds Leonardo.