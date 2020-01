Paredes, il Psg chiede Emre Can più soldi

TORINO – In attesa di tornare a concentrarsi sul calcio giocato, la Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tra le varie trattative in piedi c’è quella che potrebbe portare a Torino Leandro Paredes, ritenuto il sostituto adatto del partente Emre Can. Il possibile scambio tra il tedesco e l’argentino, però, ha subito una frenata. Il club parigino, infatti, avrebbe chiesto anche 10 milioni di euro di conguaglio, un’idea che non piace alla dirigenza bianconera. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa bomba su CR7 che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri: arriva l’annuncio sul futuro di Ronaldo! >>>VAI ALLA NOTIZIA