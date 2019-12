Paredes, c’è anche lo United sull’argentino

TORINo- Vista la possibile partenza di Emre Can a gennaio, la Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo. Diversi i nomi visionati dalla dirigenza bianconera, tra cui un vecchio pallino del ds Fabio Paratici: Leandro Paredes. Seguito dai tempi della Roma, l’argentino sta faticando a ritagliarsi uno spazio nell’undici titolare del Psg, che non si opporrebbe ad una sua cessione in cambio di 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, però, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce del ragazzo, ritenuto il possibile erede del partente Paul Pogba.