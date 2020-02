Paratici: “Pensiamo ad una gara per volta e iniziamo da stasera. Futuro Dybala? Ne parleremo nei prossimi mesi”

TORINO- “La Juve di Sarri è ben delineata e ha fatto grandi partite in questa stagione. È difficile ripetersi, ma è normale non essere al meglio giocando ogni tre giorni. Non guardiamo alle 11 partite in 43 giorni che abbiamo, pensiamo a una partita per volta e iniziamo da stasera. Dybala? Giocatore fondamentale. Sappiamo il valore che ha e cosa rappresenta per noi, abbiamo già abbozzato qualche parola prima di gennaio ma ci aggiorneremo ai prossimi mesi per il rinnovo. Il mister sta gestendo bene la rosa, c’è grande abbondanza in tutti i reparti”.