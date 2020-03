Paratici, nel futuro c’è la Roma

TORINO- In casa Juventus, in estate, potrebbe esserci una maxi-rivoluzione che, però, non coinvolgerà solo la squadra. Anche il ds Fabio Paratici, infatti, non è sicuro della sua permanenza a Torino. Arrivato in bianconero nell’ormai lontana estate del 2010, il dirigente è infatti seguito molto da vicino dalla Roma, intenzionata a puntare su di lui visto il probabile addio dell’attuale ds Petrachi. Agnelli, però, non vorrebbe privarsi di uno dei suoi collaboratori più importanti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<