Paratici: “Lione? Potevamo pescare peggio. Ringrazio Juve e società per il costante supporto”

TORINO-Fabio Paratici, in occasione dell'assegnazione del Golde Boy 2019 per il miglior under21 europeo, è stato premiato come Best European Manager. Il ds bianconero, ai giornalisti presenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ringrazio la giuria per questo premio. Poi vorrei ringraziare la Juve e la società per il costante supporto e perchè mi hanno sopportato, a cominciare da Nedved e da tutto lo scouting. Torino è casa mia da ormai un decennio. De Ligt? Lo scorso anno parlammo con lui in occasione di questa cerimonia, ma non era la prima volta. Sta iniziando a calarsi nella Juventus piano piano. Lione? Tiriamo un mezzo sospiro di sollievo, perchè potevamo pescare avversari peggiori".