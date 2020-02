TORINO- In estate, oltre ai consueti cambiamenti nella rosa, la Juventus potrebbe subire delle rivoluzioni anche ai piani societari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, questa potrebbe essere l’ultima stagione a Torino del ds Fabio Paratici, che dalla prossima potrebbe accasarsi in un nuovo club. A seguirlo con molta attenzione sarebbe la Roma, in cerca di un sostituto in caso di addio di Daniele Petrachi.