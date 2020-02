Paratici guarda in casa Lione: nel mirino c’è Dembélé

TORINO- La gara di domani sera tra Lione e Juventus sarà anche l’occasione per osservare da vicino alcuni obiettivi di mercato. Il club bianconero, per rinforzare il proprio reparto offensivo, starebbe pensando a Moussa Dembélé, punta di diamante dell undici di Rudi Garcia. Il 23enne, autore in questa stagione di 20 reti in 37 presenze, è però seguito dai top club della Premier e la richiesta di 90 milioni di euro per il suo cartellino rappresenta un ulteriore ostacolo.

