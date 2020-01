Paratici: “Cristiano è il più forte del mondo. Cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi”

TORINO – Il ds della Juve Fabio Paratici ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel pre partita di Juve- Roma.

“Come abbiamo sempre detto abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e il mister cerca di sfruttarla nel migliore dei modi. Cristiano è Cristiano, è il miglior calciatore al mondo, quindi logicamente è una presenza importante per i compagni, per la gente, per gli avversari, credo, quindi cerchiamo di sfruttare anche lui nel migliore dei modi”.