Paolo Berlusconi: “La Juve ha qualità per fare bene in Europa”

TORINO- In occasione della cerimonia per il Golden Boy, il presidente del Monza Paolo Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Silvio voleva riportare in alto il Milan nel 1986, momento in cui la squadra era in grande difficoltà. È stata una bella avventura che ormai tutti conoscono, culminata con un grande ciclo di successi. Essendo qui oggi a Torino, mi auguro che anche la Juve possa celebrare i successi fuori dall’Italia, anche perchè ne ha tutte le caratteristiche e le qualità”.