Panucci: “Sarri criticato nonostante i risultati, pensate quando la Juve sarà come vuole lui”

TORINO- Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore Christian Panucci ha parlato della serie A, concentrandosi sulla Juve: “La qualità del campionato è molto alta quest’anno. L’Atalanta è un ottima squadra, anche se poi i giocatori veri non sono molti. Però in Europa siamo ancora poco competitivi, basti pensare alla situazione dell’Inter che è uscita ai gironi. E poi c’è la Juve. Sarri viene criticato da tutti, nonostante sia primo in campionato e abbia superato agevolmente il girone in Champions. Pensate quando la sua squadra sarà come vuole lui”.