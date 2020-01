Palladino: “Il Napoli ha limitato la Juve, bianconeri senza voglia di imporre il loro gioco”

TORINO- Raffaele Palladino, ex attaccante con un passato alla Juventus, si è espresso sul ko con il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli userà questa gara come trampolino per una rinscita. Ho letto molti commenti a sfavore della Juve, ma penso che sia merito degli azzurri che hanno limitato il gioco dei bianconeri bloccandoli tra le linee. La squadra di Sarri affronta le partite conscia della sua forza, ma ieri sera non mi sembravano scesi in campo con la voglia di imporre il loro gioco”.