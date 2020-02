Pali e traverse, Ronaldo guida la classifica bianconera dei legni colpiti

TORINO- Sette tra pali e traverse colpiti nelle ultime tre partite. Questo il bilancio poco rassicurante riguardante la Juventus, analizzato quest’oggi da Tuttosport. I bianconeri, in questo campionato, hanno centrato in totale per ben 19 volte i legni della porta e a guidare questa speciale classifica c’è Cristiano Ronaldo a quota 4. Al secondo posto si piazza Dybala con 3, mentre posizione d’onore spetta a Bernardeschi, Douglas Costa, Bentancur e Rugani con 2. Chiudono a quota 1 Higuain, Pjanic, Demiral e Khedira.

