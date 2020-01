Osvaldo ricorda i tempi bianconeri: “Sei anni fa arrivavo alla Juve, che felicità!”

TORINO- Tra i tanti nomi passati da Torino in questi otto anni vincenti c’è stato anche Pablo Osvaldo. Nonostante non abbia lasciato un segno indelebile, con sole tre reti dal gennaio al maggio 2014 (di cui una sola in campionato), l’attaccante italo-argentino, da poco tornato ad indossare gli scarpini con la maglia del Banfield, conserva ottimi ricordi dell’esperienza juventina. A testimoniarlo è il suo ultimo post su Instagram, con una serie di foto in bianconero descritte così: “Un giorno come oggi, sei anni fa, arrivavo alla Juve… che felicità ! Quanti bei ricordi in bianconero! GRAZIE”: