Orsolini, il ritorno allontana l’affondo su Chiesa

TORINO- È notizia di oggi il possibile ritorno alla Juventus di Riccardo Orsolini, che al Bologna sta vivendo una grandissima stagione. Autore di sette reti in ventiquattro presenze totali, il 23enne dovrebbe tornare a Torino in estate sulla base di 26 milioni di euro, cifra pattuita tra i due club al momento del passaggio in rossoblù. L’arrivo dell’ex Ascoli potrebbe però significare la rinuncia definitiva ad un eventuale affondo su Federico Chiesa, che a quel punto sarebbe libero di accasarsi all’Inter.