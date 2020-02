Orsi: “Gli umori dei tifosi juventini? Ma è ultima o prima la Juve? Ora guardo la classifica…”

TORINO – L’ex giocatore e ora commentatore sportivo, Fernando Orsi, ha parlato ai microfoni di Radio 24 sulla situazione della Juventus in Serie A: “Gli umori dei tifosi juventini? Ma è ultima o è prima la Juventus? Ora guardo la classifica… Lo scudetto? La Juve ha Ronaldo, l’Inter ha questo carattere, questa forza che gli ha conferito il suo allenatore, la Lazio non ha le coppe e sono tre anni che gioca insieme, è una squadra matura. La Lazio forse è quella che potrebbe essere più tranquilla tra le tre. Pensa senza i gol di Ronaldo adesso dove sarebbe la Juve. Secondo me Sarri deve battezzarne 11, è l’ora delle scelte”.

