Oriana, lettera d’amore per Dybala: “Se questo è un sogno non svegliatemi mai”

TORINO- Dopo una stagione buia, dove era arrivato ai margini della Juve e quasi sul procinto di lasciarla, Paulo Dybala ora sta trascinando la Vecchia Signora a suon di gol e di prestazioni idilliache che, mancavano da diverso tempo. Questo è sicuramente frutto di una fiducia rinnovata e del cambio di allenatore che, ha inciso pesantemente, ma è anche merito della sua splendida compagna Oriana Sabatini che, gli ha instaurato un equilibrio mentale. La showgirl argentina è follemente innamorata della Joya, come testimoniato anche dall’ultimo post condiviso proprio dalla modella sul suo account Instagram che, ritrae una loro foto insieme e sotto il seguente messaggio d’amore.

“Hai visto quando a volte hai tanto amore che non ti entra piu nel corpo? E senti che se non fai niente con lui esploderai? Cosi mi hai preso.Dico sempre che è impossibile che tu mi ami cosi, che qualcosa di giusto devo aver fatto per meritarti perche mi fai sentire cosi bene che quelle sensazioni sono normali solo nei sogni. Voglio solo avvisarvi che se questo è uno, non svegliatemi mai”. Chissà come reagirà il numero 10 bianconero di fronte a queste dolci parole”.