Oriali: “Anastasi grande amico e grande uomo. Voglio ricordarlo sempre sorridente”

TORINO- Presente anche lui alle esequie celebrate per il ricordo di Pietro Anastasi, Lele Oriali ha voluto esprimere un ricordo sull’ex attaccante bianconero: “Pietro per me era un grande amico, che ho avuto modo di frequentare quando eravamo più giovani. Un simbolo per tutti, rappresentava i più bei valori. Era un grande uomo e voglio ricordarlo sempre sorridente. Purtroppo nell’ultimo periodo non ci siamo sentiti, ma ero informato sulle sue condizioni di salute. Il ricordo più bello? La tournée fatta insieme in Cina”.