TORINO – L’ex bianconero Olivieri, ha parlato ai microfoni di Empolichannel, dove ha parlato anche del suo passato in bianconero e della sua crescita.

“Sono andato via che ero un ragazzino, torno da uomo. Alla Juve sono cresciuto molto, spero di ripagare la fiducia di tutti. Passo da un campionato fisico come la Serie C alla Serie B, che ho sempre visto e spero che sia diversa. Mi auguro di fare bene”.