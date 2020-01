TORINO- Accostato nelle scorse settimane anche alla Juve, dove era un pupillo di Maurizio Sarri, Alessandro Florenzi ha lasciato quest’oggi la Roma. Per il terzino della Nazionale è ufficiale il passaggio al Valencia, con cui ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno. Prestito secco per lui dunque, dopo le difficoltà a traovare spazio in campo con i giallorossi riscontrate in questi mesi, in cui era finito all’ultimo posto delle gerarchie per il tecnico Fonseca.