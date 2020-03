TORINO – Il nome di Thomas Meunier è stato spesso accostato alla Juventus, ma a quanto pare il belga non sembra destinato a trasferirsi a Torino. Il laterale destro, in scadenza di contratto con il PSG, sarebbe – secondo quanto riferito da Jerome Rothen di RMC Sports – vicinissimo al Borussia Dortmund. Meunier potrebbe dunque trasferirsi in Bundesliga alla fine di questa stagione.

