Nuovi sviluppi per Sandro Tonali

TORINO- Non solo Inter e Juventus. Nella “partita” per Sandro Tonali, il giovanissimo centrocampista del Brescia di Cellino, si è inserito anche il Milan. Con l’addio ormai certo di Pioli, a fine stagione arriverà infatti Ralf Rangnick, che ha già dichiarato di apprezzare il giocatore. Cosa che avrebbe spinto i rossoneri ad inserirsi con forza per Tonali. Al momento dunque, l’unica cosa certa per il ragazzo, è che nella prossima stagione potrebbe non vestire la maglia del Brescia.

