Nuovi acquisti, Danilo è già un senatore

TORINO – Danilo è arrivato dal Manchester City in estate, coinvolto nell’operazione Cancelo, ma si è già ritagliato un posto di rilievo nelle gerarchie bianconere. Con un curriculum di tutto rispetto e una discreta esperienza internazionale, Danilo ha fatto valere tutta la sua personalità. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’ex City e Real sarebbe già entrato a far parte del “senato” bianconero. A riconoscerne il carisma era stato lo stesso Sarri, che prima della sfida alla Roma disse: “Ha carattere e personalità, nello spogliatoio non è una figura secondaria, anzi. È uno importante”.

